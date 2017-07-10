Центробанк отозвал лицензии у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию у двух столичных банков — «Премьер Кредита» и «Сталь банка», сообщается на сайте банка.

Как уточнили в Банке России, активы «Банка Премьер Кредит» были низкого качества, а сама финансовая организация проводила высокорискованную кредитную политику.

«Банк России неоднократно применял в отношении ПАО «Банк Премьер Кредит» меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности», — сказано в сообщении регулятора.

«Банк Премьер Кредит» был участником системы страхования вкладов и занимал 369-е место в рейтинге по величине активов в банковской системе России.

У «Сталь банка» также были активы низкого качества, была угроза банкротства.

«Отсутствие у собственников банка намерений осуществлять реальные меры по стабилизации его финансового положения свидетельствует о бесперспективности дальнейшей деятельности кредитной организации», — отметили в ЦБ.

«Сталь банк» также был участников системы страхования вкладов. Он занимал 527-е место в рейтинге по величине активов.