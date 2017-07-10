ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра»

Центробанк на шесть месяцев ввел временную администрацию в банке «Югра» из-за «неустойчивого финансового положения», сообщается на сайте регулятора.

Функции временной администрации будет выполнять Агентство по страхованию вкладов.

Помимо этого, Банк России ввел на три месяца мораторий на выплаты по требованиям кредиторов «Югры». Страховые возмещения начнут выплачивать вкладчикам не позднее 14 дней с даты введения моратория.

Банк «Югра» создан в 1990 году. По данным «Банки.ру», в 2015 году «Югра» входил в двадцатку крупнейших российских банков, сейчас он занимает 30 место по активам.

По итогам 2016 года убыток банка составил 32,3 млрд рублей, что было рекордной суммой для банка. По размеру убытка за 2016 год «Югра» стал вторым банком России.