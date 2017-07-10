Трамп исключил создание киберструктуры совместной с Россией

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что вопрос о создании совместного подразделения в сфере кибербезопасности, который был поднят на встрече с президентом России Владимиром Путиным, не означает, что это произойдет.

«Тот факт, что президент Путин и я обсуждали (создание) подразделения в сфере кибербезопасности, не означает, что я думаю, что это может произойти. Это произойти не может, но перемирие (в Сирии) — может и уже произошло!» — написал он.

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Накануне Трамп рассказал, что во время переговоров с Путиным в Гамбурге «дважды надавил» на него при обсуждении предполагаемого вмешательства российской стороны в американские выборы. По словам американского лидера, они также обсуждали формирование «непроницаемого подразделения по кибербезопасности», которое занималось бы, в частности, такими вопросами, как вмешательство в выборы.

По данным Reuters, представители Республиканской партии раскритиковали эту идею.

Ранее 7 июля в рамках саммита G20 состоялась первая встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут. Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию на Украине и в Сирии, борьбу с терроризмом и кибербезопасность.