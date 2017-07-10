В Центробанке задумались о запрете автопереводов с карты «Мир»

Центробанк рассматривает введение ограничения на автоматический перевод денег с карты «Мир», на которую получают зарплату российские бюджетники, сообщает газета «Ведомости».

Сразу несколько источников газеты (человек, знакомый с сотрудником ЦБ, два банкира и два участника платежного рынка) рассказали, что ЦБ хочет заставить людей расплачиваться именно картой «Мир».

По словам банкира, что в ЦБ сейчас идут «серьезные совещания», результатом которых, по мнению экспертов, может стать нормативный акт. Если такой акт примут, то бюджетники должны будут либо каждый раз вручную перечислять деньги на карточки других систем, либо снимать наличные и класть их на другой счет.

В самом ЦБ официально не подтвердили, но и не опровергли эти сведения. При этом замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Кашеваров заявил, что для введения такого запрета на автопереводы необходимо снять законодательство, если это произойдет, то антимонопольное законодательство нарушено не будет.

1 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому к счету, на который бюджетник получает выплаты, может быть привязана только карта «Мир».

С 1 июля «Мир» выдается всем бюджетникам, впервые обратившимся в банк за открытием счета. Тем, кто уже получает бюджетные выплаты, нужно оформить «Мир» до 1 июля 2018 года, для пенсионеров переходный период продлится до середины 2020 года

Те бюджетники, кто не хочет получать причитающиеся от государства выплаты на карту «Мир», могут забирать их наличными. Карты «Мир» не работают за пределами России.

Национальную платежную систему создали в России в 2014 году после того, как Visa и MasterCard на некоторое время отказались обслуживать россиян, чьи карты были выпущены банками, попавшими под санкции Евросоюза и США.