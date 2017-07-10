Путин рассказал о мотоцикле, которого нет в декларации

Президент России Владимир Путин на выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге рассказал, что является владельцем мотоцикла Mitsubishi, передает Интерфакс.

«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», – сказал Путин около стенда компании.

При этом издание Republic обратило внимание на то, что это транспортное средство не фигурирует в декларации о доходах президента за 2016 год. Данных о принадлежащем президенту мотоцикле не было и в декларациях за 2015 и 2014 годы.

Согласно документу, Путину принадлежит несколько транспортных средств – два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».