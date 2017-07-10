В Госдуме предложили снизить курортный сбор в два раза

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе парламентских слушаний предложил в первый год эксперимента снизить курортный сбор до 50 рублей.

Его поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, 50 рублей это максимальный сбор, верхняя планка.

Кроме этого, Макаров предложил исключить из числа плательщиков несовершеннолетних детей, а также установить разные сроки вступления в силу закона и введения его в регионах, чтобы на местах смогли провести общественные обсуждения.

Напомним, законопроект, который был внесен в Госдуму 6 мая, предполагает, что в ряде регионов России (в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях) курортный сбор составит 100 руб. в день за каждого пребывающего в регион старше 18 лет.

В сентябре президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие введение курортного сбора.

Эксперимент будет действовать пять лет, после чего правительству предстоит решить, распространять ли сбор на все регионы или отказаться от такой меры.

В России уже существовал курортный сбор с 1991 по 2004 год. Тогда сбор не платили пенсионеры, дети, инвалиды и отдыхающие по путевкам.