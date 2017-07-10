Москва потратит 6 миллиардов рублей на подсветку деревьев

Правительство Москвы потратит 6 млрд рублей на освещение деревьев в рамках программы «Моя улица». Внимание на соответствующую проектную документацию обратила «Медуза».

Столичные власти таким образом планируют благоустроить Бульварное кольцо и Воробьевы горы.

«Подсветка деревьев на Бульварном и Воробьевых горах – пробный проект. Если его результат понравится Сергею Семеновичу [Собянину], то проект может быть масштабирован на новые парки, которые создаются в Братеевской пойме, Южном Бутово, Марьино и других „спальниках“», – рассказал собеседник «Медузы».

Как отмечает издание, на организацию «декоративного освещения зеленых насаждений» и «благоустройство с целью проявления их декоративно-художественных качеств» на Бульварном кольце планируется потратить почти 3,47 миллиарда рублей. Подсветка будет иметь четыре режима работы: вечерний будничный, ночной дежурный, праздничный и сезонный. Стоимость подстветки на Воробьевых горах оценивается в 2,5 млрд рублей.

Напомним, 22 июня Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) обнаружило нарушения более чем на 4 млрд рублей после проверки закупок по программе благоустройства «Моя улица».

ФАС проверила закупки по благоустройству Тверской улицы (от Моховой улицы до Пушкинской площади), а также тендеры на укладку гранитной тротуарной плитки и бордюров. Суммарно нарушения обнаружились в семи закупках, две из которых по благоустройству Тверской. Комиссия также решила, что оценка работ проводилась по «субъективным критериям».

Вера Юрченко