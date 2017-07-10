Директор Большого театра объяснил отмену «Нуреева» неготовностью балета

Отмена премьеры балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова в Большом театре связана с неготовностью постановки. Об этом на пресс-конференции заявил директор Большого театра Владимир Урин. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Дождь».

По его словам, труппа вернулась с гастролей из Японии только за 20 дней до предполагаемой премьеры. При этом, по словам Урина, хореограф Юрий Посохов сказал, что ему нужен еще как минимум месяц.

«Смотрим один прогон по качеству балета — я не говорю о том, что сделал Кирилл Семенович, — мы понимаем, что это сделано плохо», — сказал Урин.

По его словам, решение о переносе было принято совместно. Посохов и Серебренников на пресс-конференции не присутствовали.

«Ваше право сказать, что все, что я рассказал, неверно. Я вам точно передал разговор с постановщиком, ни одного слова неверно», — сказал Урин журналисту, задавшему вопрос о возможной отмене спектакля из-за гомосексуальной составляющей или обысков у Кирилла Серебренникова.

Директор Большого театра добавил, что премьеру «Нуреева» перенесут на май 2018 года, об отмене постановки речи не идет.

Ранее в субботу стало известно, что Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок. Сообщалось, что решение о переносе премьеры было принято после того, как 7 июля генеральный директор Большого театра Владимир Урин посетил прогон спектакля.

Напомним, в мае художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников стал свидетелем по уголовному делу о хищениях в основанной им театральной компании «Седьмая студия». 23 мая 2017 года правоохранительные органы провели 17 обысков, в частности в квартире Серебренникова, он также был допрошен.