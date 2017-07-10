Антона Носика похоронят 11 июля на Востряковском кладбище

Обновлено (14:00 мск) Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообшил в твиттере, что место прощания с Антоном Носиком поменялось. Прощание состоится в Центральном Доме Литератора на Большой Никитской, 53 в 11:00.

Прощание с Антоном Носиком пройдет 11 июля в 11 утра в лектории «Прямая речь» по адресу Ермолаевский переулок 25. Об этом на странице в фейсбуке сообщил владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев.

«Похороны на Востряковском кладбище, приблизительно в 14-00», — написал он.

9 июля блогер и медиаменеджер Антон Носик умер от сердечного приступа.

Антон Носик участвовал в создании ряда крупнейших новостных изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. В 2009 году он занял должность заместителя генерального директора компании «Объединённые медиа» и должность шеф-редактора Bfm.ru. С ноября 2011 года по ноябрь 2012 Антон Носик был медиадиректором SUP Media, которому принадлежит сервис LiveJournal. Он также ввел популярный блог в «Живом журнале».