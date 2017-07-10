Счетная палата выявила нарушения в работе Минэкономразвития на 3,3 млрд рублей

Счетная палата после проверки исполнения закона о федеральном бюджете на 2016 год в Минэкономразвития обнаружила нарушения на 3,3 млрд рублей, следует из отчета на сайте аудитора.

«В ходе проверки выявлены нарушения, не позволяющие Счетной палате подтвердить достоверность бюджетной отчетности Минэкономразвития России за 2016 год», — говорится в сообщении.

Согласно документу, министерство неправильно заполнило формы бюджетной отчетности, не проконтролировало соблюдение условий предоставления субсидий, а также неверно отразило расходы по подразделам бюджетной классификации.

Более того, министерство потратило на создание, развитие или модернизацию «объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры» 145,2 млн рублей, которые не были введены в промышленное использование.

Минэкономразвития также финансировало мероприятия по информатизации на сумму 596 млн рублей, хотя плана по их проведению утверждено не было.

«По итогам проверки коллегия Счетной палаты направит представления в Минэкономики и подведомственное ему ФБУ «УАЗ Минэкономразвития России». Также Счетная палата представит информационное письмо в Министерство финансов и отправит заключение в палаты Федерального Собрания», — говорится в документ.

В пресс-службе министерства «Новой газете» заявили, что уже приняли меры по устранению замечаний контрольного органа.

«В основном уже выполнены мероприятия по устранению выявленных нарушений при реализации государственных и федеральных целевых программ, а также федеральной адресной инвестиционной программы», — говорится в сообщении.

Ранее Счетная палата России обвинила Санкт-Петербургский государственный университет в «неэффективной» трате более 553,69 млн рублей средств федерального бюджета.

В конце июня аудитор направил обращение в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру после проверки деятельности Минздрава, из-за которого бюджет недополучил 5,2 млн рублей.