ЦБ опроверг сообщения о возможном запрете автопереводов с карты «Мир»

В Банке России опровергли информацию о каких-либо ограничениях на использование средств с платежных карт «Мир», передает ТАСС.

«Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты "Мир", в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе, должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов. Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта "Мир", законодательством не установлено», — сказали агентству в Центробанке.

Ранее в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщила, что Центробанк рассматривает введение ограничений на автоматический перевод денег с карты «Мир», на которую получают зарплату российские бюджетники.

Отмечалось, что если соответствующий нормативный акт будет принят, то бюджетники должны будут либо каждый раз вручную перечислять деньги на карточки других систем, либо снимать наличные и класть их на другой счет.

1 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому к счету, на который бюджетник получает выплаты, может быть привязана только карта «Мир».

С 1 июля «Мир» выдается всем бюджетникам, впервые обратившимся в банк за открытием счета. Тем, кто уже получает бюджетные выплаты, нужно оформить «Мир» до 1 июля 2018 года, для пенсионеров переходный период продлится до середины 2020 года

Те бюджетники, кто не хочет получать причитающиеся от государства выплаты на карту «Мир», могут забирать их наличными. Карты «Мир» не работают за пределами России.

Национальную платежную систему создали в России в 2014 году после того, как Visa и MasterCard на некоторое время отказались обслуживать россиян, чьи карты были выпущены банками, попавшими под санкции Евросоюза и США.

Вера Юрченко