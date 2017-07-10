Депутаты предложили отменить роуминг при поездах внутри страны и в Белоруссию

В Госдуму внесли законопроект об отмене «национального роуминга» на мобильную связь и интернет на территории России и Белоруссии. Текст опубликован в базе законопроектов нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, принятие закона позволит сделать услуги связи более доступными для граждан и помочь в развитии «интеграционных процессов» между Россией и Белоруссией.

Авторы документа отмечают, что после того, как некоторые операторы добровольно отказались от роуминга, а некоторые снизили тарифы, это «несколько сгладило существующую проблему». Однако национальный роуминг в России сохраняется, и его отдельный вид действует в Крыму.

«Такая ситуация выглядит несправедливо на фоне полной отмены мобильного роуминга на территории Евросоюза, а также на территории Норвегии, Исландии и Лихтенштейна с 15 июня 2017 года», — считают депутаты.

Инициаторы документы поясняют, что, согласно статистике, именно между Россией и Беларусью «сложился наиболее насыщенный миграционный оборот», поэтому закономерно отменить роуминг с этой страной.

Документ в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Вадимом Деньгиным.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) договорилась с операторами мобильной связи об отмене национального роуминга. ФАС также предлагала Минкомсвязи отказаться от национального роуминга.

Представитель ФАС пояснил, что национальный роуминг — это, когда абонент приезжает в регион, где не работает его сотовый оператор. Для оказания услуг он должен воспользоваться сетью другого оператора.

Максим Прошкин