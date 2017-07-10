НАТО поставит на Украину оборудование для определения источника кибератак

НАТО предоставит Украине оборудование, позволяющее установить источник кибератак. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Киеве, передает Интерфакс.

«Одна из отраслей, которой мы оказываем все больше внимания в сотрудничестве с Украиной — это кибербезопасность. Мы сейчас находимся в процессе предоставления Украине нового оборудования для некоторых ключевых правительственных институций и структур власти, что позволит Украине расследовать, кто стоит за теми либо иными кибератаками, поскольку реагирование на них имеет чрезвычайное значение», — сказал он.

При этом президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в организации последней кибератаки на страну.

«Кибератаки являются ключевым элементом гибридной войны, и у нас есть свидетельство, что последняя кибератака также была организована Российской Федерацией», — отметил он.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в причастности к кибератаке на системы украинских учреждений и компаний с помощью вируса Petya.А. СБУ утверждает, что сам вирус-вымогатель был только прикрытием масштабной атаки, направленной на Украину. Вирус якобы должен был уничтожить важные данные, а также нарушить работу государственных и частных учреждений страны для распространения панических настроений среди населения.

Напомним, в конце июня компьютеры десятков крупных компаний и госструктур в России и на Украине подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Позднее стало также известно об атаках на компьютеры в США, Индии и Китае.

Вирус шифрует информацию на жестком диске компьютера, после чего на экране появляется требование перевести 300 долларов в биткоинах в качестве выкупа за возобновление работы. За два дня вирус-вымогатель принес хакерам больше $10 тысяч.

Вера Юрченко