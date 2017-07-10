В Кремле «приняли к сведению» публикацию «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне

В Кремле приняли к сведению информацию «Новой газеты» о массовой казни в Грозном в ночь на 26 января. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет, мы приняли их к сведению, также мы приняли к сведению опровержения этой информации, которые были сделаны органами внутренних дел Чеченской республики. Информация носит достаточно анонимный характер, непонятны источники информации», — сказал Песков.

Накануне министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал ложью публикацию «Новой газеты» о массовой казни в Грозном в ночь на 26 января. Он заявил, что рассматривает материал в «Новой газете» как «очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики».

9 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики. В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение об убийстве принималось спонтанно.

По данным «Новой газеты», в то время на территории ППС находились первый заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир СОБРа «Терек», начальник личной охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов, командир ППСП им. А. Кадырова Аслан Ирасханов и начальники ОМВД России по Чечне тех районов, в которых были зарегистрированы задержанные.

«Новая газета» настаивает на возбуждении уголовного дела, в рамках которого можно будет проверить достоверность указанных фактов.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией». В настоящее время проверкой этих данных занимается Следственный комитет России.