Медведев утвердил план по борьбе с допингом в российском спорте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее комплекс мер для борьбы с употреблением допинга в российском спорте. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Отмечается, что меры предусматривают создание инновационных методов и информационных технологий предотвращения допинга, разработка соответствующих образовательных программ, а также взаимодействие с международными спортивными организациями.

Документ содержит 36 пунктов. В рамках утвержденной программы антидопинговое агентство РАСАДА должно будет подготовить информационные материалы, регламентирующие деятельность врачей и тренеров по вопросам борьбы с допингом, а также подготовить предложения по организации системы добровольного тестирования спортсменов.

Кроме того, правительство до 1 августа ждет от РУСАДА предложения по развитию института информаторов, своевременно сообщающих о фактах нарушения антидопинговых правил.

Министерству спорта предлагается гармонизировать законодательство в сфере борьбы с допингом, а также принять меры по оперативному приостановлению государственной аккредитации федераций в случае неоднократного нарушения правил.

16 марта стало известно о подготовке национального плана по борьбе с допингом. Таким образом Россия отреагировала на многократные обвинения российских спортсменов в применении запрещенных препаратов.

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Напомним, в мае 2015 года The New York Times опубликовала интервью экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.

После этого Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поручило комиссии во главе с канадским профессором Ричардом Маклареном расследовать эту ситуацию.

Первая часть доклада под руководством Ричарда Макларена о нарушениях российскими спортсменами антидопинговых правил была опубликована летом 2016 года. В результате Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) и Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустили российских легкоатлетов и тяжелоатлетов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Вторая часть доклада Макларена, в которой утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого, была обнародована в декабре. После этого Россию лишили права провести чемпионат мира по бобслею и скелетону.

Вера Юрченко