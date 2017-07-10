В Кремле назвали «полуфейком» информацию о незадекларированном мотоцикле Путина

В Кремле назвали «полуфейк ньюс» сообщение о том, что президент России Владимир Путин владеет незадекларированным мотоциклом, передает телеканал «Дождь».

В беседе с телеканалом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Путина нет мотоцикла в личном пользовании. По его словам, «несколько мотоциклов есть в арсенале гаража особого назначения, и в свое время Путин пробовал пару раз на таком ездить».

«Это такая полуфейк ньюс», — заявил Песков, доблавив, что Путин никогда ничего не говорил про мотоцикл Mitsubishi, но говорил про Kawasaki.

Ранее Интерфакс сообщил, что во время посещения выставки «Иннопром» в Екатеринбурге президент рассказал о владении мотоциклом Mitsubishi.

«У меня есть не такой, но вашей фирмы есть мотоцикл. Но я, правда, стараюсь на нем не ездить», — сказал он, осматривая стенд Mitsubishi.

Издание Republic обратило внимание на то, что мотоцикл не фигурирует в декларации о доходах президента за 2016, 2015 и 2014 годы. Согласно документу, Путину принадлежит несколько транспортных средств — два автомобиля ГАЗ М21, «Нива» и автомобильный прицеп «Скиф».