Путин предложил обязать владельцев свалок восстанавливать землю после их закрытия

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать норму, по которой владельцев свалок обяжут восстанавливать окружающую среду на месте мусорных свалок после их закрытия, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что исполнить поручение необходимо до 28 февраля следующего года, ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Вопрос о рекультивации земли стал актуален после «прямой линии» с президентом.

Жители подмосковной Балашахи пожаловались Путину на свалку, после чего Генпрокуратуре и Росприроднадзору было поручено проверить организации, которые обеспечивают эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в городе.

Правительству Московской области совместно с Минприроды поручили обеспечить прекращение деятельности этого полигона с его последующей ликвидацией и рекультивацией.

Спустя несколько дней стало известно, что глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию. Отметим, в 2011 году «Новая газета» публиковала расследование, посвященное возможной причастности Жиркова к коррупционным схемам с недвижимостью в подмосковном Железнодорожном.

Путин также поручил Медведеву предоставить предложения по своевременной ликвидации подобных полигонов, а также усилению ответственности организаций, которые их эксплуатируют.

Максим Прошкин