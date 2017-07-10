ТАСС: балет Серебренникова перенесли по приказу Мединского

Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова по приказу министра культуры Владимира Мединского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минкультуры.

Как утверждает источник, спектакль, по мнению министра, пропагандирует нетрадиционные сексуальные ценности, так как большинство актеров должны исполнять свои роли обнаженными, а декорацией стала известная фотография Нуреева, на которой он изображен полностью обнаженным.

Ранее директор Большого театра Владимир Урин объяснил отмену премьеры балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова неготовностью постановки.

По его словам, труппа вернулась с гастролей из Японии только за 20 дней до предполагаемой премьеры. При этом, по словам Урина, хореограф Юрий Посохов сказал, что ему нужен еще как минимум месяц.

Урин добавил, что премьеру «Нуреева» перенесут на май 2018 года, и об отмене постановки речи не идет. При этом он отметил, что еще перед премьерой стало ясно, что это «не просто балетный спектакль», и что в нем «будет отображена тема, которая может вызывать неприятие».

В субботу стало известно, что Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок. Сообщалось, что решение о переносе премьеры было принято после того, как 7 июля генеральный директор Большого театра Владимир Урин посетил прогон спектакля.

Танцор Рудольф Нуреев работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже и попросил политического убежища, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны. Позднее артист получил австрийское гражданство. Рудольф Нуреев был гомосексуалом. Он умер в возрасте 54 лет от осложнений СПИДа.