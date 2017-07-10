Работникам нижнетагильского завода выплатили долги по зарплате после жалобы Путину

Перед работниками «Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий» погасили долги по зарплате, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области. Работники предприятия пожаловались на долги по зарплате во время «прямой линии» с президентом.

«Ситуация, на которую жаловались рабочие, разрешена: выплаты собственники предприятия возобновили после вмешательства в ситуацию врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и представителей надзорных органов», — заявили в департаменте.

Там добавили, что «для решения ситуации в Нижний Тагил были командированы областной министр промышленности Сергей Пересторонин и глава регионального Минстроя Михаил Волков».

Ранее в понедельник официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал, что «задолженность образовалась в августе 2016 года, в связи с чем ситуация была взята на контроль органами прокуратуры».

«К моменту открытия процедуры банкротства долги достигли 10,224 млн рублей, а к концу июня 2017 года возросли до 13,382 млн рублей перед 195 работниками завода», — цитировал его ТАСС.

Накануне президент России Владимир Путин потребовал от Генпрокуратуры России разобраться в ситуации на заводе. На встрече с врио губернатора Свердловской области он рассказал о жалобе на руководителя предприятия, заявившем, что выплатит долги по зарплате только после личного вмешательства президента.

По факту невыплаты зарплаты правоохранительные органы возбудили три уголовных дела, которые впоследствии были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат Следственного комитета России.

Первое дело возбудили в сентябре прошлого года по факту невыплаты зарплаты. 10 июля возбудили еще два уголовных дела: по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств) и по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Юлия Костенко