Прокуратура не нашла вины МЧС в несвоевременной СМС-рассылке во время урагана в мае

Прокуратура Москвы не обнаружила нарушений в работе МЧС по оповещению жителей об урагане 29 мая, в результате которого погибли 18 человек. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает Би-би-си.

После прошедшего циклона Рашкин обратился к прокуратуре, мэрии и МЧС с просьбой проверить систему оповещения населения о ЧС, а также действия спасательных служб. Прокурор Владимир Чуриков в ответе на запрос депутата заявил, что МЧС 29 мая получило информацию об ухудшении погодных условий в нескольких областях от ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Из нее следовало, что ветер усилится лишь до 22 м/с.

По правилам МЧС скорость ветра должна достигать 25 м/с, чтобы относиться к чрезвычайной ситуации. Поэтому отсутствие оповещения не нарушило требования закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

На запрос Рашкина ответил и министр по ЧС Владимир Пучков. Он также сослался на прогноз Росгидромета и заявил, что нормы закона были соблюдены. Пучков сообщил, что МЧС «приступило к разработке проекта национального стандарта в части выработки единого классификатора уровней неблагоприятных опасных явлений».

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд в свою очередь подтвердил, что синоптики прогнозировали скорость ветра 29 мая до 22 м/с.

Напомним, что ураган обрушился на Москву и Подмосковье 29 мая во второй половине дня. Жертвами шторма стали 18 человек, более 170 пострадали. Скорость ветра достигала 25 м/с, тем не менее жители не получили массовую рассылку МЧС с предупреждением.

В свою очередь, мобильные операторы МТС и Билайн заявили, что отправляли своим абонентам предупреждения о надвигающемся на Москву урагане.

Позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала поручение профильным комитетам разобраться, почему москвичи так поздно получили СМС-оповещение об урагане.

Ольга Ситникова