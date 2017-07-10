Главный редактор Republic решила покинуть свой пост

Главный редактор издания Republic Ирина Малкова покинет свой пост. Об этом она сообщила Русской службе «Би-би-си».

Малкова уточнила, что уйдет с должности до кона июля и займется собственным проектом. Место главного редактора издания займет Максим Кашулинский, который сейчас занимает пост издателя.

По данным «Би-би-си», Republic также покинут заместители Малковой Павел Миледин и Петр Мироненко.

До работы в Republic Малкова занимала должность заместителя главного редактора РБК.

Максим Кашулинский был главным редактором с 2014 года и до прихода Малковой, тогда издание называлось Slon Magazine. Он сменил на этом посту Андрея Горянова, который теперь является генеральным продюсером Русской службы «Би-би-си».