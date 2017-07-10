Директор Большого театра: указаний от Мединского по поводу переноса балета «Нуреев» не было

Директор Большого театра Владимир Урин в беседе с РБК заявил, что никаких указаний от министра культуры Владимира Мединского о переносе балета «Нуреев» не было.

«Вдруг возник напряженно-политический контекст вокруг всего этого. Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка [от Владимира Мединского] не было, никаких указаний не давалось. Кто пускает такие провокации мне трудно сказать», — заявил Урин.

Первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов заявил изданию, что он не в курсе причин переноса премьеры балета, при этом отметил, что «пропаганда нетрадиционных отношений, безусловно, недопустима».

ТАСС передает, что в Минкульте подтвердили факт разговора Мединского и Урина по поводу постановки Кирилла Серебренникова в Большом театре России.

«Да, имел место долгий разговор с Уриным. Но запрет — это не стиль работы министерства», — сказала ТАСС пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева.

Детали разговора пресс-секретарю неизвестны, но в целом тон беседы, по ее словам, был доброжелательным.

«Могу сказать только, что сам министр постановку не видел, но может интересоваться», — сказала Казначеева.

В понедельник ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова по приказу министра культуры Владимира Мединского. Якобы спектакль, по мнению министра, пропагандирует гомосексуализм.

На специально организованном пресс-брифинге Владимир Урин пояснил, что премьера спектакля «Нуреев» перенесена с 11 июля 2017 года на май 2018 года из-за того, что постановка не готова.

При этом он добавил: когда возникла идея такого спектакля, он понимал, «что фигура [Нуреева] неоднозначная, со сложной судьбой, рассказать об этом будет достаточно непросто».

«Поверьте мне, я прекрасно понимал, что там будет соответствующая тема, которая может вызвать определенное неприятие», — сказал он.

Кроме этого, Урин отметил, что речь идет именно о переносе, а не отмене спектакля.

В субботу стало известно, что Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова с 11 июля на неопределенный срок. Сообщалось, что решение о переносе премьеры было принято после того, как 7 июля генеральный директор Большого театра посетил прогон спектакля.

Танцор Рудольф Нуреев работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже и попросил политического убежища, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны. Позднее артист получил австрийское гражданство. Рудольф Нуреев был гомосексуалом. Он умер в возрасте 54 лет от осложнений СПИДа.