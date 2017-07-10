«Новая» попросила главу СПЧ привлечь к расследованию массовой казни в Чечне внимание правозащитников всего мира

Михаил Федотов. Фото: РИА Новости

Редакция «Новой газеты» обратилась к главе Совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову в связи с публикацией о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года.

Как отмечается в обращении, список с именами 27 убитых и датами их рождения уже ранее был передан в Следственный комитет РФ и Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, однако сейчас доследственная проверка «ведется формально и реальных действий, направленных на установление судьбы жителей Чечни, убитых 26 января 2017 года, не предпринимается».

«Мы уверены, что по фактам, изложенным в публикации Елены Милашиной, необходимо возбудить уголовное дело и расследовать его силами центрального аппарата СКР. Мы также уверены, что к этому вопиющему случаю должно быть привлечено повышенное внимание правозащитного сообщества России и мира», — сказано в обращении «Новой газеты» на имя главы СПЧ.

Напомним, ранее омбудсмен Татьяна Москалькова направляла официальный запрос в следственные органы, однако полученный ответ от СКР ее не удовлетворил.

«Поскольку в моем запросе и в том письме, которое я переслала от «Новой газеты», содержатся фамилии людей якобы погибших, то проверка на этом не считается законченной, и я попрошу написать уточняющий ответ по тем фамилиям, которые перечислены в письме», — заявляла она.

9 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики. В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение об убийстве принималось спонтанно.

По данным «Новой газеты», в то время на территории ППС находились первый заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир СОБРа «Терек», начальник личной охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов, командир ППСП им. А. Кадырова Аслан Ирасханов и начальники ОМВД России по Чечне тех районов, в которых были зарегистрированы задержанные.