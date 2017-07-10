Министр транспорта Крыма покинет свой пост
Министр транспорта Крыма Анатолий Волков написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает «Крыминформ».
«Указ главы Крыма об освобождении Волкова от должности министра транспорта республики уже подписан и будет опубликован сегодня», — говорится в сообщении.
По информации издания, Волков будет занимать свою должность до 4 августа, а затем покинет пост.
Отметим, что это не первое кадровое изменение на полуострове в последнее время. Ранее Госсовет Крыма проголосовал за назначение нового председателя регионального правительства. Им стал экс-глава Судака Владимир Серов.
Кроме того, на место министра курортов и туризма Крыма депутаты согласовали руководителя регионального представительства МИА «Россия сегодня» — «РИА Крым» Вадим Волченко.
Смену кадров в руководстве глава Крыма Сергей Аксенов назвал естественным необходимым процессом, «направленным на повышение эффективности власти».
Максим Прошкин