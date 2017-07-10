Песков назвал российскими поставленные в Крым турбины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают на территории Крыма, произведены в России, передает Интерфакс.

«В Крыму действительно устанавливаются турбины российского производства, собранные в российских компаниях», — сказал он, отвечая на вопрос о поставках компании Siemens в Крым.

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Ранее Reuters со ссылкой на источники, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции в обход санкций ЕС, запрещающих поставлять на полуостров энерготехнологии. Позднее агентство уточнило, что в установке газовых турбин в Крыму задействована компания «Интеравтоматика», акционером которой является немецкая фирма Siemens.

Как сообщил «Новой газете» источник в правительстве Севастополя, перед поставкой турбин на полуостров они были модифицированы на заводах «Ростеха» до такой степени, что их уже нельзя назвать разработкой Siemens.

Вера Юрченко