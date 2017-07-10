Антон Долин объявил сбор денег на издание журнала «Искусство кино»

Главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин объявил о начале кампании по сбору средств на выпуск издания. Сбор средств проходит на краудфандинговой площадке Planeta.ru.

«Если вы на каком-то этапе его существования читали и любили „Искусство кино“ — поддержите нас. Если вы никогда не читали журнал, то поддержите нас все равно: обещаю, вам будет интересно читать то новое “Искусство кино”, над созданием которого мы работаем прямо сейчас», — написал Долин в своем фейсбуке.

В беседе с «Новой газетой» Долин пояснил, почему понадобилось объявлять сбор средств на издание журнала. По его словам, учредителями издания являются некоммерческие организации, в последнее время журнал «финансировался с мира по нитке».

«Существует совет учредителей, в который входят некоммерческие организации, вроде Совета по правам человека. Журнал — негосударственное и некоммерческое предприятие. Финансировался с мира по нитке: что-то давал государственный Фонд кино, что-то — спонсоры. Как таковых владельцев нет, людей, которым мы принадлежим, которые могут нас купить-продать, на сегодняшний день не существует», — пояснил Долин.

Спустя два часа после публикации на Planeta.ru, было собрано более 340 тысяч рублей. Заявленная цель — 1 млн руб. за 63 дня.

Месяц назад, в июне 2017 года, кинокритик Антон Долин стал главным редактором журнала «Искусства кино». На этом посту он сменил Даниила Дондурея, возглавлявшего журнал с 1993 года.