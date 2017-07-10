В Минкомсвязи назвали «антисоциальной» идею отмены роуминга в России

Идея отменить роуминг в России носит антисоциальный характер, так как она может привести к росту тарифов на мобильную связь. Об этом заявил замглавы Министерства связи и массовых коммуникаций Дмитрий Алхазов, передает RNS.

По словам чиновника, доля путешествующих за пределы своего домашнего региона абонентов составляет около 7%, и за них будут платить оставшиеся 93%

«То есть большинство, фактически не пользующееся роумингом, будет доплачивать за тех, кто им пользуется. Поэтому при всей кажущейся социальной позитивности этой идеи экономически она носит в себе антисоциальный характер», — заявил Алхазов.

Говоря о возможной отмене роуминга в России, чиновник отметил, что в стране нет единых тарифов на электричество и услуги ЖКХ.

«Если мы сейчас всю страну выровняем, то, к сожалению, те регионы, в которых услуги связи стоили исторически дешевле, будут, по сути, заниматься субсидированием тех регионов, которые по объективным причинам всегда стоили дороже», — добавил замминистра связи.

Напомним, что в конце июня этого года депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект об отмене внутрироссийского роуминга.

Ранее отменить национальный роуминг призывали представители Федеральной антимонопольной службы. Таким способом они стремились снизить стоимость связи в роуминге для туристов в Крыму.

Ольга Ситникова