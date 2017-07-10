Представителя «Парнаса» зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ярославской области

Кандидат в губернаторы Ярославской области от «Парнаса» Сергея Балабаева зарегистрировали на выборах. Об этом «Новой газете» сообщил сам кандидат, депутат Госдумы Ярославской области Сергей Балабаев.

Напомним, Балабаеву удалось преодолеть муниципальный фильтр, собрав 64 подписи муниципальных депутатов области из 62 необходимых. 4 июля он подал документы в облизбирком.

По словам источников «Новой» в Ярославском отделении «Единой России», штаб врио губернатора Дмитрия Миронова поделился с Балабаевым подписями единороссов.

Сам депутат это отрицает: «Если хоть один человек скажет, что подписался за меня по принуждению, я сам и партия “Парнас” готовы сняться с выборов», — сообщил Балабаев Новой».

Аналогичное заявление делал и председатель регионального отделения партии Василий Цепенда.

Ранее Балабаев представлял в Ярославской облдуме «Справедливую Россию», во время правления мэра Сергея Урлашова выдвигался от поддерживавшей его Гражданской платформы. В начале 2000-х Балабаев работал в молодежной организации «Единства».

Выборы губернатора Ярославской области пройдут в сентябре. Бывший руководитель региона Сергей Ястребов сложил с себя полномочия в июле 2016 года. Обязанности губернатора исполняет бывший заместитель министра внутренних дел Дмитрий Миронов.