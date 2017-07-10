Siemens обратится в суд из-за поставок турбин в Крым

Немецкая компания Siemens заявила о намерении обратиться в суд в связи с тем, что две из четырех турбин, проданных России, были доставлены в Крым вопреки санкциям. Об этом сообщает Reuters.

«В течение нескольких последних лет наши клиенты много раз подтверждали письменно, что поставка в Крым проводиться не будет. В связи с обстоятельствами Siemens инициирует уголовные обвинения против ответственных лиц», — заявили в компании.

Представители Siemens отметили, что по данным их источников, как минимум две из четырех турбин компании, которые поставляли для проекта в Тамань, были перевезены в Крым в обход условий контракта.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают на территории Крыма, произведены в России.

Reuters со ссылкой на источники, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции в обход санкций ЕС, запрещающих поставлять на полуостров энерготехнологии. Позднее агентство уточнило, что в установке газовых турбин в Крыму задействована компания «Интеравтоматика», акционером которой является немецкая фирма Siemens.

Как сообщил «Новой газете» источник в правительстве Севастополя, перед поставкой турбин на полуостров они были модифицированы на заводах «Ростеха» до такой степени, что их уже нельзя назвать разработкой Siemens.

Вера Юрченко