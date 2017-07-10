Украина введет электронную регистрацию для въезжающих в страну россиян

Власти Украины введут биометрический контроль за въезжающими в страну иностранцами. Такое заявление на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сделал президент Петр Порошенко.

По его словам, эта мера необходима для борьбы с терроризмом, добропорядочные граждане не почувствуют каких-либо неудобств.

«Мы должны снимать биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровые фотографии. Это значительно усилит возможности борьбы с терроризмом», — цитирует слова Порошенко пресс-служба.

Как следует из сообщения, необходимые документы по поручению Порошенко уже подготовлены, пограничной службе будут выполнены средства для закупки необходимой техники.

Точный срок введения биометрического контроля Порошенко не назвал.

«Мы отведем необходимое количество времени для того, чтобы страна качественно подготовилась, чтобы добропорядочные граждане не почувствовали никаких неудобств», — пообещал президент Украины.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов на том же заседании заявил, что решение о введении биометрического контроля на украинской границе коснется в первую очередь граждан России.

«В первую очередь это будет касаться российских граждан, эти вопросы связаны с усилением безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Турчинова, решение принято для того, «чтобы диверсанты, террористы, шпионы» не имели возможности пересекать границу Украины с поддельными документами.

Кроме этого, секретарь СНБО заявил, что Украина введет систему предварительной электронной регистрации для въезжающих в страну граждан России.

«То есть гражданин РФ, который имеет желание прибыть на территорию Украины, заблаговременно должен будет зарегистрироваться и предоставить в МИД Украины необходимые о себе данные, которые будет определять МИД», — сказал Турчинов.

1 марта 2015 года были введены новые правила въезда на Украину для россиян. Въезд стал возможен только по загранпаспортам. Ранее граждане России могли въезжать на Украину по внутренним российским паспортам.