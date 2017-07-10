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В Москве из-за пожара эвакуировали ТЦ «РИО»

Общество

В Москве на Дмитровском шоссе из-за пожара эвакуировали посетителей и персонал торгового центра «РИО», передает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

«В 17:39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении», — заявили в ведомстве.

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, число пострадавших от задымления в торговом центре выросло до семи человек. Более двух тысяч человек эвакуированы. 

Теги:
пожары, эвакуация, москва
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