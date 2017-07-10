Рамзан Кадыров: «враги» мира в Чечне «обрекают на казнь целые народы

Рамзан Кадыров. Фото: РИА Новости

Рамзан Кадыров опубликовал в telegram-канале пост на тему ценности человеческой жизни в Чечне и целостности России, распада которой ждут ее «враги».

«Слишком дорогую цену мы заплатили за мир в нашей республике. Путь завоевания мира мы прошли, теперь мы идем по пути созидания, — начинает Кадыров. — Но разные силы пытаются через определенные рычаги поколебать этот мир, и каждому из команды Ахмат-Хаджи Кадырова приходится быть атлантом, чтобы на своих плечах удержать то, что хотят разрушить враги. Именно такие люди поддерживая террористов, которые убивают мирное население, захватывают здания, нападают на представителей силовых структур, обрекают на казнь целые народы».

Telegram Рамзана Кадырова

Пост главы Чечни никак прямо не упоминает только что вышедшую публикацию «Новой газеты» о массовом убийстве десятков чеченцев в ночь на 26 января 2017 года. В материале рассказывается о том, как людей, задержанных в рамках расследования нападения на полицейских в Грозном в декабре 2016 года без суда подвергли пыткам и убили 26 января 2017 года, а затем тайно захоронили при непосредственном участии правоохранительных структур республики.

«Жизнь каждого человека в нашей республике ценится превыше всего», — заканчивает свое сообщение Рамзан Кадыров.

«Новая газета» передала известные ей данные 27 убитых чеченцев в Следственный комитет и аппрат уполномоченного по правам человека в России. А также попросила главу СПЧ Михаила Федотова привлечь к расследованию массовой внесудебной казни десятков человек максимальное и пристальное внимание российских и международных правозащитников.

В Кремле в понедельник, 10 июля, заявили, что «приняли к сведению» публикацию «Новой газеты». А в самой Чечне факты из материала Елены Милашиной ожидаемо отвергли.