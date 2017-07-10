В «Мемориале» частично подтвердили данные «Новой газеты» о массовых казнях в Чечне

Правозащитный центр «Мемориал» подтверждает данные о массовых задержаниях людей в Чечне зимой этого года, а также личности шести человек из списка убитых, опубликованного «Новой газетой».

По словам члена правления «Мемориала» Олега Орлова, из шести подтвержденных человек, четверо домой не вернулись и на них завели уголовное дело. Один из них, предположительно, умер сердечного приступа. Орлов ссылается на слова родственников, которые в свою очередь получили информацию из неофициальных источников. Судьба еще трех людей остается неизвестной.

«Есть серьезные основания полагать, что вы правильно указываете судьбу этих 27 человек, скорее всего, они уже не живы. Данные по остальным мы еще просто не успели проверить», — сказал Орлов.

Отметим, что, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле приняли к сведению информацию «Новой газеты» о массовой казни в Грозном в ночь на 26 января, однако также прислушались к заявлению чеченских властей.

Ранее министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал сообщения о массовой казни в Чечне в ночь на 26 января ложью. Он заявил, что рассматривает материал в «Новой газете» как «очередную порцию дезинформации, которая направлена против Чеченской Республики».

9 июля «Новая газета» опубликовала имена 27 человек, которых расстреляли в Чечне без предъявления обвинений. Однако, по нашим сведениям, речь может идти о 56 жителях республики. В эту ночь все задержанные содержались в Грозном на территории дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Изучение списков задержанных свидетельствует о том, что решение об убийстве принималось спонтанно.

По данным «Новой газеты», в то время на территории ППС находились первый заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир СОБРа «Терек», начальник личной охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов, командир ППСП им. А. Кадырова Аслан Ирасханов и начальники ОМВД России по Чечне тех районов, в которых были зарегистрированы задержанные.

«Новая газета» настаивает на возбуждении уголовного дела, в рамках которого можно будет проверить достоверность указанных фактов.

В начале апреля «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным отрицал задержания в Чечне, а сами материалы в СМИ назвал «провокацией». В настоящее время проверкой этих данных занимается Следственный комитет России.