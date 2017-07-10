Министр энергетики заявил о строительстве крымских электростанций «в любом случае»

Министр энергетики Александр Новак заявил, что строительство электростанций в Крыму будет продолжаться, передает Reuters.

«Проект будет реализован в любом случае», — ответил Новак журналистам на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг турбин Siemens.

Он добавил, что первые станции планируется запустить в 2018 году. При этом он не упомянул компанию Siemens.

Ранее в понедельник стало известно, что немецкая компания обратится в суд в связи с тем, что две из четырех турбин, проданных России, были доставлены в Крым вопреки санкциям.

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Reuters со ссылкой на источники, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции в обход санкций ЕС, запрещающих поставлять на полуостров энерготехнологии. Позднее агентство уточнило, что в установке газовых турбин в Крыму задействована компания «Интеравтоматика», акционером которой является немецкая фирма Siemens.

Как сообщил «Новой газете» источник в правительстве Севастополя, перед поставкой турбин на полуостров они были модифицированы на заводах «Ростеха» до такой степени, что их уже нельзя назвать разработкой Siemens.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал турбины российскими.