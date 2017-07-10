В Госдуме предложили отложить закон о курортном сборе до мая 2018 года

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил отложить введение курортного сбора до мая 2018 года, передает ТАСС. Ранее планировалось, что закон вступит в силу с января следующего года.

«Таким образом у нас фактически появляется год не только на то, чтобы обсудить те нормы, которые будут приняты в федеральном законе, но и обсудить, как будет формироваться региональное законодательство, нормативные акты, создать общественные советы и придать этому обсуждению широкий характер», — сказал он.

Представители регионов, в которых будет работать эта норма, поддержали предложение депутата. В число пилотных регионов вошли Крым, Алтайский край, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Ранее в понедельник Макаров предложил снизить курортный сбор до 50 рублей, а также исключить из числа плательщиков несовершеннолетних детей.

Напомним, законопроект, который был внесен в Госдуму 6 мая, предполагает, что в ряде регионов России курортный сбор составит 100 рублей в день за каждого пребывающего в регион старше 18 лет. Эксперимент будет действовать пять лет, после чего правительству предстоит решить, распространять ли сбор на все регионы или отказаться от такой меры.

В России уже существовал курортный сбор с 1991 по 2004 год. Тогда сбор не платили пенсионеры, дети, инвалиды и отдыхающие по путевкам.