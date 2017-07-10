В Москве потушили пожар в торговом центре «РИО», передает Интерфакс.

«В результате пожара были госпитализированы 14 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Они эвакуированы с места на вертолетах центра экстренной медицинской помощи», — сказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Еще четверых человек спасатели вывели из заблокированного помещения. Сейчас спасатели эвакуируют животных из расположенного в магазине зоопарка.

Сигнал о задымлении поступил в 17:39. Площадь задымления в торговом центре составляет более 70 тысяч кв. м., огонь охватил территорию в 1000 кв. метров. Пожару присвоили четвертый номер сложности.