Минобороны назвало ложью интервью россиянина Агеева украинским журналистам

В российском Южном военном округе (ЮВО) заявили, что Виктор Агеев, взятый в плен на территории Луганской области, с весны 2016 года не имеет отношения к военной службе, передает Интерфакс.

При этом в Минобороны назвали ложью интервью Агеева украинским журналистам, в котором он назвал себя российским военным-контрактником.

«В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с В.Агеевым подписывать контракт», — заявили в пресс-службе ЮВО.

В Минобороны добавили, что подписать контракт на военную службу за 4 дня невозможно.

«Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более 1 месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах», — объяснили в военном ведомстве.

Накануне в интервью ТСН Виктор Агеев рассказал, что в марте 2017 года он подписал контракт на службу. После этого он пробыл в Ростовской области четыре дня, а позднее его отправили на Украину, в Луганскую область. По его словам, он служил в воинской части 65246 в Новочеркасске.

Напомним, 27 июня «Би-би-си» сообщила, что российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту, попал в плен украинским войскам в Луганской области. Это произошло после столкновения бойцов 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как стало известно позднее, во время столкновения был убит командир этой группы. По данным украинских СМИ, речь идет о «кадровом российском офицере» Александре Щербаке.

В Минобороны России сообщили, что Агеев не служил по контракту в российской армии. По информации ведомства, он проходил срочную службу в российской армии, а в мае 2016 года уволился и перешел в запас.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры по защите прав россиянина Виктора Агеева.