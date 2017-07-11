«Лаборатория Касперского» зафиксировала распространение троянского вируса Neutrino
На Россию пришлась четверть всех попыток проникновения троянского вируса Neutrino, который атакует платежные терминалы, сообщает «Лаборатория Касперского».
«Троянец охотится за данными банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы», — поясняют в антивирусной компании.
По словам специалистов, Neutrino не сразу начинает активность, а какое-то время «выжидает», таким образом, скорее всего, и обходит защитные технологии.
О появлении нового вируса предупреждали специалисты компания Group-IB. Они обнаружили программный код, способный списывать деньги с банковских карт у обладателей смартфонов на базе Android.
Отметим, что вирусы атакуют не только обычных пользователей смартфонов, но и целые компании и госучреждения по всему миру. Например, в России и на Украине компьютеры подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A.
Еще об одном вредоносном программном коде, который распространился по всему миру, стало известно 12 мая. Тогда вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry) атаковал 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.
Максим Прошкин