Осужденный за покушение на Путина обратился к президенту за помилованием

Приговоренный к 10 годам колонии за покушение на президента России Владимира Путина Илья Пьянзин попросил президента помиловать его, сообщает «Коммерсант».

Как рассказал Пьянзин газете, он не желал Путину зла и стал участником заговора случайно, так как попал под влияние приятелей, бежавших из России чеченцев. По словам осужденного, они сначала использовали его «втемную», и когда он осознал что делает — отступать было поздно.

«Уже оказавшись в колонии для рецидивистов и тех, кто совершил преступление в первый раз, но оно оказалось особо тяжким, он (Пьянзин — прим ред.) стал внимательно следить по новостям за деятельностью Владимира Путина и понял, что разделяет его позиции», — пишет «Коммерсант».

Кроме того, осужденный выразил одобрение военной операции в Сирии и передал несколько своих зарплат в фонд помощи детям ЛНР и ДНР, отмечает издание.

Более того жена попросившего о помиловании Марина Пьянзина рассказала «Коммерсанту», что дважды пыталась обратиться к Путину во время «прямых линий», однако ей сделать этого не удалось.

«Хотела просто рассказать вашему президенту, как тяжело одной работать, управляться с детьми, да еще и регулярно таскать на себе из Казахстана в Самарскую область 20-килограммовые коробки с фруктами и запеченной бараниной», — пожаловалось она.

Отметим, что ходатайство Пьянзина было подано в администрацию колонии строгого режима №26 (поселок Спиридоновка Волжского района Самарской области) еще в мае и только на днях поступило в комиссию по вопросам помилования при губернаторе Самарской области.

Ранее Мосгорсуд приговорил уроженца Казахстана Илью Пьянзина к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке покушения на президента России Владимира Путина.

Дело рассматривалось в особом порядке, то есть без исследования доказательств и допроса свидетелей, поскольку обвиняемый заключил сделку со следствием и признал вину.

Напомним, 27 февраля было объявлено о том, что спецслужбы Украины и России задержали в Одессе преступников, которые готовили покушение на кандидата в президенты РФ Путина в Москве и что за этим преступлением стоял Доку Умаров.

Уголовное преследование Осмаева и его подельника, гражданина Казахстана Ильи Пьянзина, началось после того, как 4 января 2011 года в квартире, которую террористы снимали на Тираспольской улице в Одессе, сработала самодельная бомба. При взрыве погиб их третий сообщник, чеченец Руслан Мадаев. Пьянзин попал с ожогами в больницу, а Осмаев сбежал.

В ноябре 2014 года Приморский районный суд Одессы признал виновным Адама Осмаева, обвиняемого в подготовке покушения на президента России. Однако суд отпустил Осмаева на свободу, потому как счел срок, который обвиняемый провел в заключении (2 года и 9 месяцев), достаточным наказанием.

Максим Прошкин