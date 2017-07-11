В результате падения военного самолета в США погибли 16 человек

Военный самолет США С-130 разбился в американском штате Миссисипи, в результате погибли 16 человек, сообщает CNN.

EXCLUSIVE SKYCOPTER VIDEO: Military C-130 crashes on Leflore/Sunflower County line; Four bodies recovered https://t.co/aDo4h38rnm pic.twitter.com/5SWN8Q8pI6 — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) July 11, 2017

По предварительной информации C-130 летел из Мемфиса, очевидцы утверждают, что слышали, как самолет сначала взорвался, а потом уже упал.

Однако следователи пока не называют причину падения, также не известно, куда самолет направился.

BREAKING: Small plane crashes in Leflore County field https://t.co/u14SMyHLui pic.twitter.com/BUz34gspXw — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) July 10, 2017

Свои соболезнования семьям погибших выразил губернатор штата Миссисипи Фил Брайант.

Максим Прошкин