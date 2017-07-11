Новая газета

В результате падения военного самолета в США погибли 16 человек

Общество

Военный самолет США С-130 разбился в американском штате Миссисипи, в результате погибли 16 человек, сообщает CNN.

По предварительной информации C-130 летел из Мемфиса, очевидцы утверждают, что слышали, как самолет сначала взорвался, а потом уже упал.

Однако следователи пока не называют причину падения, также не известно, куда самолет направился.

Свои соболезнования семьям погибших выразил губернатор штата Миссисипи Фил Брайант.

Максим Прошкин

Теги:
авария, самолеты, сша
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