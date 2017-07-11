Власти запустят ТЭС в Крыму в 2018 году даже без турбин Siemens

Первые блоки теплоэлектростанции в Крыму планируют запустить в первом квартале 2018 года, даже если турбины будут отозваны, передает ТАСС слова министра энергетики России Александра Новака.

«Проект будет в любом случае реализован, так как нам необходимо строительство генерации», — ответил министр на вопрос о влиянии информации о возможном использовании турбин Siemens в Крыму.

Новак также отметил, что все будет реализовано с «теми техническими решениями, которые были приняты».

Ранее немецкая компания Siemens заявила о намерении обратиться в суд в связи с тем, что две из четырех турбин, проданных России, были доставлены в Крым вопреки санкциям.

Представители Siemens отметили, что по данным их источников, как минимум две из четырех турбин компании, которые поставляли для проекта в Тамань, были перевезены в Крым в обход условий контракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают на территории Крыма, произведены в России.

Reuters со ссылкой на источники, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции в обход санкций ЕС, запрещающих поставлять на полуостров энерготехнологии. Позднее агентство уточнило, что в установке газовых турбин в Крыму задействована компания «Интеравтоматика», акционером которой является немецкая фирма Siemens.

Как сообщил «Новой газете» источник в правительстве Севастополя, перед поставкой турбин на полуостров они были модифицированы на заводах «Ростеха» до такой степени, что их уже нельзя назвать разработкой Siemens.

Максим Прошкин