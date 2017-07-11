СМИ сообщили о нарушениях в работе избиркомов на муниципальных выборах

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) Москвы получили указания из Мосгоризбиркома, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование движения в защиту прав избирателей «Голос».

Эксперты обнаружили, что 62 ТИК из 120 разместили решения об утверждении календарного плана муниципальных выборов с однотипными ошибками, что, по мнению «Голоса», доказывает «полное отсутствие самостоятельных избиркомов на муниципальном уровне».

«Избиркомы забыли внести в него собственные названия — в графе об уточнении перечня и границ избирательных участков в качестве исполнителей значатся глава управы Москвы или префект Троицкого и Новомосковского АО», – говорится в сообщении.

Более того, в комиссии района Аэропорт подтвердили, что проект календарного плана был получен из Мосгоризбиркома.

Отметим, что, согласно правилам, ТИК является самостоятельным органом.

Максим Прошкин