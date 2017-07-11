В Красноярском крае депутаты собираются поднять себе зарплату вдвое

Депутаты законодательного собрания Красноярского края намерены поднять себе зарплату вдвое, изменения в проект закона внесли прямо перед сессией, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Общая сумма в среднем повысится со 100 до 200 тысяч рублей. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет. Они пока не приняты. Когда это произойдет и произойдет ли, сложно сказать», — говористя в сообщении.

По словам собеседника агентства, законопроект о повышении зарплат принят и уже подписан главой региона. Он также добавил, что пункт о повышении зарплат внесли прямо перед сессией, поэтому многие голосовали за проект, который видели до сессии.

В пресс-службе губернатора Красноярского края «Новой газете» пояснили, что этот закон «подразумевает только возможность» увеличения заработных плат и зависит от корректировок бюджета, которые происходят весной или осенью.

И если депутаты посчитают нужным скорректировать бюджет, только тогда изменения вступят в силу, пояснили газете.

В свою очередь, РИА Новости отмечает, что инициаторами увеличения зарплат стала группа депутатов от «Единой России».

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Максим Прошкин