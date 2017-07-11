Ростуризму предложили взимать туристический сбор за каждый день отдыха за границей

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Владимир Петров предложил Ростуризму, чтобы россияне, которые по путевкам едут отдыхать за границу, платили специальный сбор, сообщает РИА Новости.

«Целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха могло бы стать введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты», — пояснил Петров.

Депутат уточняет, что размер выездного сбора должен зависеть от страны, куда куплена путевка, но он не должен превышать «максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания».

Доходы от сбора предполагается направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России, отмечается в сообщении.

Петров также упомянул о «недобросовестных туроператорах», которые в погоне за прибылью создали «серьезный перекос в пользу дешевых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности» курортов ближнего зарубежья.

Ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров предложил отложить введение курортного сбора до мая 2018 года.

Представители регионов, в которых будет работать эта норма, поддержали предложение депутата. В число пилотных регионов вошли Крым, Алтайский край, а также Краснодарский и Ставропольский края.

Макаров также предложил снизить курортный сбор до 50 рублей, а также исключить из числа плательщиков несовершеннолетних детей.

Напомним, законопроект, который был внесен в Госдуму 6 мая, предполагает, что в ряде регионов России курортный сбор составит 100 рублей в день за каждого пребывающего в регион старше 18 лет. Эксперимент будет действовать пять лет, после чего правительству предстоит решить, распространять ли сбор на все регионы или отказаться от такой меры.

В России уже существовал курортный сбор с 1991 по 2004 год. Тогда сбор не платили пенсионеры, дети, инвалиды и отдыхающие по путевкам.

Максим Прошкин