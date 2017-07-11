Навальный согласился на дебаты с Игорем Стрелковым

Оппозиционный политик Алексей Навальный согласился провести дебаты с лидером движения «Новороссия» Игорем Стрелковым (Гиркиным). Об этом политик написал в своем блоге.

Тем самым Навальный принял приглашение, которое Стрелков сделал в эфире «Рой ТВ» 5 июля.

«Подобный разговор с Игорем Ивановичем Стрелковым, который, конечно, является выразителем мнения определенной группы граждан РФ, мне интересен и я готов в нём участвовать», — написал Навальный.

Политик отметил, что дата, время и формат дебатов будут определены в ходе переговоров со Стрелковым.

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Напомним, в январе на телеканале «Дождь» состоялись дебаты политика Алексея Навального и дизайнера Артемия Лебедева. Очной встрече предшествовал обмен критическими публикациями в социальных сетях.

Например, в декабре, вскоре после того, как Навальный проанонсировал свое выдвижение в кандидаты на президентских выборах 2018 года, Лебедев написал пост с критикой политика. В нем он, в частности назвал его «обычным гражданским активистом-популистом» и сказал, что у Навального нет никаких заслуг, кроме того, что он был старостой.