РБК: в Кремле отказались продлить особый договор с Татарстаном

Администрация президента России не планирует продлевать договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном. Заключать новый договор также не планируется, сообщает РБК со ссылкой на источника близкого к Кремлю.

Как рассказал изданию федеральный чиновник, власти Татарстана не согласны с позицией Кремля и хотят, чтобы документ в том или ином виде сохранился. Однако понимая, что федеральный центр не готов на это, «пытаются выторговать для себя преференции», утверждает собеседник.

В частности, речь может идти об урегулировании вопроса нынешнего наименования руководителя Татарстана. (Татарстан — единственная республика в России, руководитель которой именуется президентом, а не главой, — ред.). Кроме того, как отмечает собеседник, существует проблема непропорционального представительства лиц татарской и русской национальностей в органах власти республики.

Договор о разграничении полномочий между федеральным центром и властями Татарстана был утвержден 24 июля 2007 года сроком на десять лет. По словам спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, договор истекает 11 августа 2017 года, поскольку именно в этот день десять лет назад он вступил в силу.