NYT: Трамп-младший знал о связи России с компроматом на Клинтон

Дональд Трамп-младший знал, что компромат на кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон связан с Россией, передает The New York Times.

По данным издания, в июне 2016 года «связанный с Кремлем» юрист из России Наталья Весельницкая предложила Трампу-младшему «компрометирующую информацию» о Клинтон. Она встретилась с сыном будущего президента, а также главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом и зятем будущего президента Джаредом Кушнером состоялась 9 июня, за две недели до того, как Дональда Трампа выбрали кандидатом от Республиканской партии.

Перед встречей Трамп-младший получил письмо от бывшего британского журналиста Роба Голдстоуна, который помог организовать встречу. В письме он предупреждал, что источником этого компромата были российские власти.

Голдстоун подтвердил Associated Press, что организовал встречу по просьбе российского бизнесмена и певца Эмина Агаларова. По словам бывшего журналиста, Весельницкая обещала предоставить информацию «о незаконных взносах в предвыборный фонд Национального комитета Демократической партии». Однако на встрече подняла другую тему, а Трамп-младший отказался продолжить общение.

Адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас заявил, что его клиент не сделал ничего противозаконного и готов сотрудничать со следствием.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую гонку. В частности, по мнению американской стороны, российские хакеры атаковали серверы предвыборного штаба кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон. В свою очередь, Россия отвергает все обвинения по вмешательству в выборы президента США.