Росгвардия рассказала об угрозах в свой адрес от участников акций протеста

Сотрудникам Росгвардии все чаще предъявляют «необоснованные обвинения» в нарушении прав граждан во время общественных акций. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте службы.

Как рассказали в пресс-службе, организаторы и участники акций протеста пишут негативные комментарии, а также угрожают сотрудникам Росгвардии и их семьям в социальных сетях и блогах.

«Авторы публикаций зачастую прикрываются исключительно благородными целями, в т.ч. именуя себя «борцами с коррупцией». Это происходит тогда, когда стремление к вседозволенности и провоцированию конфронтации в обществе упирается в нормы закона», — сказано в заявлении службы.

В Росгвардии заявили, что это подрывает «авторитет сотрудников правоохранительных органов». По словам представителя ведомства, некоторые пользователи «переходят границы дозволенного».

«(Росгвардия -ред.) не намерена терпеть предвзятых обвинений, клеветы и оскорблений в свой адрес и в установленном законом порядке обеспечит в судебных инстанциях защиту чести и достоинства войск национальной гвардии и непосредственно каждого военнослужащего и сотрудника», — добавили в службе.

Сотрудники Росгвардии следили за порядком на протестных акциях 26 марта и 12 июня. Оба митинга закончились массовыми задержаниями. Напомним, в марте число задержанных в Москве превысило 1000 человек.