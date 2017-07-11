В доме Мальцева в Подмосковье проходят обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в подмосковном доме националиста Вячеслава Мальцева, который недавно покинул страну. Об этом в фейсбуке сообщил пресс-секретарь «Партии Националистов» Денис Романов.

«Прямо сейчас в доме Вячеслава Мальцева в Лохино идет обыск, по словам очевидцев, силовики ищут самого политика, который недавно был вынужден покинуть Россию после возбуждения уголовного дела по обвинению в создании экстремистского сообщества», — написал Романов.

Напомним, 4 июня националист Вячеслав Мальцев покинул Россию . По его словам, на него завели уголовное дело в связи с созданием экстремистского сообщества. Мальцев уверен, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.

Позднее Мальцев в эфире канала «Артподготовка» на YouTube заявил, что готов вернуться в Россию в обмен на освобождение Алексея Политикова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

Андрей Дубровский