Евросоюз окончательно одобрил соглашение об ассоциации с Украиной

Все 28 стран-членов Евросоюза одобрили соглашение об ассоциации с Украиной, говорится в официальном заявлении на сайте Совета ЕС.

«Совет 11 июля принял решение заключить соглашение об ассоциации с Украиной от имени Евросоюза (…)Это последний этап процесса ратификации (документа — ред.) Это открывает путь полной имплементации соглашения с 1 сентября 2017 года», — говорится в релизе.

Также в документе отмечается, что соглашение об ассоциации «является основным инструментом сближения Украины и ЕС: оно способствует более глубоким политическим связям, укреплению экономических связей и уважению общих ценностей».

Одобрение Советом соглашения об ассоциации с Украиной последовало после его ратификации Нидерландами. Эта страна стала последней, ратифицировавшей документ.

Напомним, с 1 ноября 2014 года действует ряд положений соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, а с 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.

Остальные части соглашения, относящиеся к сотрудничеству в сфере обороны, предотвращению конфликтов, налогообложению, госфинансам, борьбе с терроризмом, миграции и пограничному контролю, могут вступить в силу только после окончательной ратификации всеми участниками.